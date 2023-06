$!La confesión de Karol G tras lanzar nueva canción “Watati”, que saldrá en “Barbie”

La artista reveló, entre risas, que cuando era pequeña, tenía delirios de estilista, por ello su mamá no le dejaba sacar las Barbies de la caja, ya que ella disfrutaba cortarles el cabello y hacerles cambios de look rápidamente.

“La Barbie astronauta ... Mi favorita ✨???? WATATI VIDEO OFICIAL ✨ TIENES QUE VERLOOOoooo ???? Pdta: La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja ????????”, expresó.

Y prosiguió diciendo que para ella fue un sueño: “La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto ✨✨✨”.

El clip se desarrolla en Barbie Land (Barbielandia), por lo que hay mucho rosa en diferentes escenas. Pero, también luce el amarillo y el blanco. Bárbara Roberts y Ken también aparecen en algunas partes del video.

Le interesa: ¿Quién es el papá del hijo de la actriz Alina Lozano?

Hay que decir que Carolina frente a la cámara se mostró sensual y coqueta, también resaltando su status de cantante, pero muy sintonizada con el entorno en el que estaba. Además, en medio del clip, Karol se saluda con Barbie (Margot), y después se les ve (junto a Ken), patinando.

Con un ritmo tropical, a Karol se le ve luciendo una visera como Barbie, (que es protagonizada por Margot Robbie), e incluso a ambas se les ve en la prisión, al parecer, porque a Barbie alguien le toca la cola y esta le da un puñetazo al sujeto que la agrede. Lo curioso es que Ken también acaba en prisión.

Vale decir que la antioqueña es incluyente, pues en su video la bailarina es, al parecer, una mujer trans, posteriormente se logra ver a una chica de talla grande y finalmente una mujer afrodescendiente.