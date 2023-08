Hasta la fecha, había sido su tío, Rodrigo, quien había ejercido de portavoz de forma improvisada. El hermano de Rodolfo Sancho, desde las puertas de su casa, había atendido a los medios, pero la complejidad del caso es tal que se necesita a alguien con conocimientos de derecho y criminología para poder explicar bien los detalles y no entorpecer en ningún momento la investigación ni las gestiones diplomáticas.

Ahora, la criminóloga cambia de registro para transmitir el pensamiento y la información de la familia. Así lo ha hecho en su primera aparición como portavoz en el programa ‘Ya es mediodía’. “Es lógico pensar que la familia se encuentra en una situación muy complicada. Los que somos padres nos lo podemos más que imaginar. Tremendamente difícil. Todavía tenemos que terminar de perfilar si van a poder ver o no Daniel el próximo miércoles, tenemos que pedir el contacto para saber el momento exacto en el que les permitan que lo vean. Todavía no lo sabemos”, ha comenzado diciendo la criminóloga, que ha dejado claro que quien llevará la defensa es un abogado tailandés porque el país no permite que sea de otra manera.

Por primera vez, Rodolfo quiso explicar cómo se encuentra y dedicar unas palabras a todos los que se han interesado por él en los últimos días. Una conversación muy breve pero que deja claro el estado en el que se encuentra tanto él como su familia más cercana. “En estos momentos estoy firme y tranquilo”, ha asegurado el actor. Ha sido en conversación con un reportero del programa ‘Espejo público’ donde Sancho ha querido sincerarse. Aunque en un primer momento no parecía querer atender la llamada ni realizar declaraciones, finalmente sí ha transmitido un breve mensaje. “Me pondré en contacto contigo y agradezco vuestro cariño. Y muchas gracias por vuestra comprensión”, ha asegurado el actor.