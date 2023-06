La creatividad, el activismo y la socialización digital son los principales motivadores para la Gen Z en América Latina

Figuras como Xiye Bastida, a quien han comparado con Greta Thunberg, y Nicole Becker, la ecomilitante argentina, construyen un imaginario serio de los jóvenes de nuestra era. Más allá de esa imagen romántica, la Gen Z muestra un interés en el activismo que no solo abarca temas como el medio ambiente, si no que conectan con el espíritu de cambio, significa pensar en diversidad e inclusión en todos sus matices, pues para sintonizar con ellos solo se necesita un celular y un hashtag, símbolo que ha clasificado inconformidades o luchas como: #OrgulloTrans, #ProyectosLectores, #LosJóvenesTomanLaPalabra, #LosJóvenesSomosElPresente, #ComunidadMBTI o #GamerGirl.

El #Jovenes en YouTube agrupa 15 mil videos, de 4,100 canales diferentes, algo que permite a los jóvenes aprender sobre las causas que más les inspiran. No en vano un 43% de la Generación Z en América Latina concuerdan con la frase: “más que activistas somos fans de las causas en las que creemos”.

YouTube no solo amplifica las historias de comunidades alrededor de la identidad digital. 60% de jóvenes en América Latina también lo usan para ver tutoriales que les permitan obtener inspiración sobre cómo personalizar su avatar. Esa práctica se vuelve relevante cuando se trata de buscar guías de configuración de la identidad en Roblox.Adicionalmente, la Gen Z en la región asegura que, con su avatar, pueden hacer realidad cosas imposibles, en donde alteran su aspecto físico como el color de cabello, forma del cuerpo y looks llenos de inventiva y fantasía. Por otro lado los VTubers, celebridades sintéticas, que construyen reconocimiento e influencia a través de redes sociales, dan un paso más en el ascenso con su popularidad.

Gracias a la tecnología, el gaming y el auge de la realidad virtual, cada vez más personas entran al mundo de los avatares. La Gen Z utiliza su avatar para conocer gente, divertirse y comprar, este fenómeno viene junto con la transformación de plataformas virtuales en donde no solo se juega, si no que también se socializa y se conectan, como Juanchito, el gamer con capacidades diferentes, cuyo avatar digital está libre de la silla de ruedas.

Vibe 3: Expansiones mentales

La creatividad es la principal herramienta con la que la Gen Z está confrontando tiempos de incertidumbre y su búsqueda de bienestar mental. A través de su imaginación, esta generación ya no produce contenido, si no que son el contenido, recreando una especie de autoterapia al grabarse, hablar y verse, permitiéndoles ordenar su autoconocimiento no solo con ellos, si no que también con su comunidad. Por eso, 71% de los jóvenes en América Latina afirman que expresarse de forma creativa ayuda a mantener su bienestar mental.