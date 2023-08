$!La escabrosa historia del ruso que robaba cadáveres de niñas y los convertía en muñecas

El gusto de Moskvin por la muerte

Su fascinación surgió tras un trauma que padeció cuando era un niño de tan solo 12 años, al ir forzado al funeral de una niña de su colegio. Cuando llegó fue obligado a besar repetitivamente el cadáver y casarse con el cuerpo inerte de forma simbólica, con unos anillos que la madre de la niña le obligó acolocarse.

¿Qué fue de Moskvin?

Después de ser capturado por la Policía y pasar por varios juicios, en el año 2012 Moskvin fue declarado culpable por 44 cargos de profanación de tumbas, pero dio un giro inesperado cuando algunos médicos dictaminaron que él sufría de esquizofrenia, llevándolo a cumplir su condena en una unidad de seguridad psiquiátrica en la ciudad de Kazan (Rusia).

¡Clamaron justicia!

Años después, los médicos aconsejaron a la justicia rusa que el culpable podía terminar con su tratamiento desde casa, ya que no necesitaba supervisión de los médicos, lo que molestó a los padres y familiares de las niñas.

La justicia se echó para atrás cuando Moskvin no se vio arrepentido por sus actos diciendo que “esas niñas son niñas. No tienen padres. No conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no, no me disculparé”. Moskvin pasó a la historia por su extraña fascinación por los cadáveres que volvía muñecas.

Su modus operandí

Anatoly visitaba constantemente los cementerios y tomaba notas, realizó diferentes investigaciones e incluso dormía en las lápidas para “comunicarse con los cuerpos”, todo con el fin de seleccionarlas cuidadosamente; siempre se fijaba en que fueran niñas que murieron entre los 3 a 12 años.

Según el historiador, nunca quiso hacerles daño ni tuvo la intención de actuar como un necrófilo, solo quería “calentarlas”, pues “pasaban frío” por que estaban “abandonadas”. Al momento de comunicarse con las niñas, ellas les pedía que “las sacara a pasear”.

Además, utilizaba un mapa de los cementerios de la región para llevar un control de las tumbas abiertas y de los cuerpos desenterrados, ya en la casa de sus padres contaba con todo lo necesario para realizar el trabajo de momificación de los cadáveres de manera artesanal, también un manual para confeccionar muñecas, tenía ropa y maquillaje para terminar de personificarlas.