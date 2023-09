La escandalosa cifra que pagaron por el peine del bigote de Freddie Mercury

En una subasta histórica de objetos personales pertenecientes al icónico cantante Freddie Mercury, el peine de bigote de plata de la marca Tiffany & Co. se convirtió en la sorpresa del evento al superar ampliamente las expectativas iniciales de venta. Inicialmente estimado entre 495 y 745 dólares, este objeto de valor sentimental excepcional finalmente encontró un nuevo hogar por la asombrosa suma de 189.000 dólares, equivalente a aproximadamente 737’927.820 pesos colombianos.

La subasta, llevada a cabo por Sotheby’s, incluyó más de 1.500 lotes que formaban parte de la extensa colección personal de Freddie Mercury. Entre los objetos subastados se encontraban los borradores inéditos de la letra de “We Are the Champions”, escritos a mano por el legendario artista.

Además, se subastaron unas emblemáticas gafas rosas con forma de estrella, similares a las que Mercury usó en el video musical de su éxito de 1977, “We Will Rock You”, así como su guitarra, que se cree que utilizó para componer y grabar “Crazy Little Thing Called Love”.

Entre los artículos más destacados también figuraba el chaleco que Mercury lució en su último video musical, “These Are the Days of Our Lives”, en 1991, un linograbado de Pablo Picasso titulado “Jacqueline au chapeau noir”, la famosa corona del artista y la capa que la acompañaba. Sin embargo, el objeto más caro subastado de la colección personal de Freddie Mercury fue su piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand.

La subasta superó con creces todas las expectativas, recaudando un total de 39,9 millones de libras (equivalente a 46,4 millones de euros). Este récord histórico convierte la subasta de objetos personales de Freddie Mercury en la más exitosa y lucrativa de celebridades jamás realizada. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del afortunado comprador del peine de bigote de Mercury, que ahora se erige como uno de los objetos más emblemáticos y valiosos del mundo del entretenimiento.