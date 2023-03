La historia de la tendencia War is Over, una canción de John Lennon

“Mi verdadero “war is over” fue cuando reconocí mi valor como amiga, y me alejé de todas esas personas que no valoraron mi amistad y no me hicieron sentir especial”, se puede leer en uno de los perfiles de Twitter haciendo referencia a una famosa canción de John Lennon que no deja de sonar en TikTok y que se ha convertido en tendencia.

Otra persona en Twitter escribe “el verdadero “war is over” es cuando superas a la persona que pensabas que nunca iba a dejar de doler”.

Pero, ¿de dónde sale War is over”? Pues resulta que es parte de la canción “Happy Xmas (War is Over)”, uno de los clásicos en la carrera solista de John Lennon.

Esta es su historia.

La canción “Happy Xmas (War is Over)” surgió después de más de dos años de activismo por la paz de John Lennon y su esposa Yoko Ono, que comenzó con los ‘bed-ins’ performance creada entre marzo y mayo de 1969.

La canción fue parte de una campaña multimedia internacional lanzada por la pareja en diciembre de 1969, en el apogeo del movimiento contracultural y las protestas contra la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.

El eslogan había aparecido previamente en las canciones contra la guerra de 1968 ‘The War Is Over’ de Phil Ochs y ‘The Unknown Soldier’ ​​de The Doors, pero si bien no se sabe si fue coincidencia o no, a Lennon se le ocurrió la canción como una forma de continuar con los temas de la unidad social y el cambio pacífico a través de la responsabilidad personal, que anteriormente era la base de la campaña publicitaria anterior, mientras intentaba transmitir optimismo y evitar el sentimentalismo que sentía que a menudo caracterizaba la música navideña.

En octubre de 1971, con solo una melodía simple y una letra a medio formar, Lennon grabó una demostración de guitarra acústica en su habitación del Hotel St Regis en la ciudad de Nueva York, donde él y Ono vivían en ese momento.

Lennon contrató a Phil Spector para producir la canción. La primera sesión de grabación se llevó a cabo el jueves 28 de octubre en el estudio Record Plant.

Los músicos de sesión, algunos de los cuales habían actuado como miembros de Plastic Ono Band, grabaron acompañamientos instrumentales, y Lennon y Ono agregaron las voces principales.

30 niños de cuatro a 12 años de The Harlem Community Choir grabaron coros en el coro.

La canción alcanzó el puesto número cuatro en 1972 y ha trazado muchos desde entonces. En 1980, en las semanas posteriores a la muerte de Lennon, alcanzó el número dos, por detrás de su otro clásico ‘Imagine’.

Pero la canción hoy es tendencia en redes sociales porque las personas lo asocian con finales emocionales más que con temas sociales.