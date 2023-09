La historia de un trabajador que halló miles de dólares en un supermercado y los regresó

El empleado de Costco se llama John Sotelo y trabaja en uno de los almacenes más conocidos de Estados Unidos, ubicado en California. Curiosamente, en esta ciudad es donde uno de los millonarios ganadores de la lotería posee una de sus mansiones. John realiza sus tareas como cajero y bodeguero en la ciudad de Clovis, donde ocurrió una anécdota que tanto él como sus superiores recordarán para siempre.

El hombre estaba ocupado organizando cajas de agua dentro de la tienda, que se encuentra en la intersección de las avenidas Shaw y Clovis. Mientras realizaba esta tarea, notó una pila de productos que le llamó la atención. Al acercarse para inspeccionar, descubrió que había un sobre en medio de los artículos.

Dentro del sobre, se encontraba una suma de dinero considerable, aproximadamente 3.940 dólares, lo que equivaldría a unos 15'348.908 pesos colombianos. A pesar de la tentadora cantidad de dinero que había encontrado, el cajero tomó la decisión de buscar de inmediato a sus superiores para consultar qué debía hacer con el dinero.

Al alertar a su supervisor, los administradores del establecimiento iniciaron la búsqueda de la persona responsable de dejar el sobre en ese lugar. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, lograron identificar a una mujer como la propietaria del sobre extraviado.

Tras contactar a la mujer y devolverle el sobre, esta quedó profundamente agradecida y compartió el propósito del dinero. "Fue una experiencia asombrosa porque mi jefe me acompañó afuera y la mujer estaba allí. Ella me dijo: 'Oh, estoy muy contenta de que hayas encontrado esto. Es para la educación de mis hijos'. Yo le respondí: 'Por supuesto, me complace poder ayudar'", relató Sotelo en una entrevista con el medio ABC7.

Aunque no se busca recompensar la honestidad, la acción de Sotelo le generó una satisfacción personal que no se tradujo en dinero, pero que lo llenó de orgullo.

A principios de septiembre, se había fijado el objetivo de convertirse en el Empleado del Mes, y finalmente lo logró. Ahora disfruta de la satisfacción de ver su nombre y su foto en una placa que adorna las paredes de Costco, una de las cadenas de supermercados más prestigiosas en los Estados Unidos, un país donde algunas ciudades ofrecen mejores oportunidades laborales por horas que otras.

