“Estaba en un restaurante acá en Caracas y una persona me dice: ‘¡Ey! ¿Tú eres Sofía Salomón, la chica transgénero que va a participar en el Miss Venezuela?’. Ya eso va haciendo eco (...) y de eso se trata: dar visibilidad a lo que nadie habla”, comenta tras la sesión de fotos.

El año pasado concursó en Tailandia en el Miss International Queen, mayor certamen de belleza para mujeres trans, y quedó entre las seis primeras.

“Fueron muchos los mensajes en las redes sociales” de gente que quería que “participara en otro concurso”, narra. “Ahora que el Miss Universo y el Miss Mundo aceptan chicas transgénero, se abre esta posibilidad de que yo participe en el Miss Venezuela”. Ángela Ponce quebró barreras cuando en 2018, como Miss España, fue la primera mujer trans en el Miss Universo.

Vea esto: Las frases claves para garantizar el éxito en una pareja

Avanzan las postulaciones para el Miss Venezuela, que cerrarán el 31 de mayo y cada aspirante será evaluada después para seleccionar a las misses.

“Desde que tengo uso de razón, he tenido el apoyo de mi papá, mi mamá y toda mi familia (...). Tuve una excelente infancia llena de respeto, de amor, y así todo se hace más fácil, porque tú le puedes mostrar a la sociedad quién realmente eres”, relata.

Nacida en Ciudad Bolívar, en el sur del país, ha modelado en España y México y tiene una joven marca de ropa: ‘Diva by me, Sofía Salomón’. No todos tienen esa suerte.