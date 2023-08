$!La “prueba de la taza de café”: El inusual método para conseguir un trabajo

Pero, ¿qué hay detrás de esta simple observación? Algunos psicólogos organizacionales sugieren que es una forma indirecta de evaluar la empatía, la cortesía y la autodisciplina del candidato. No se trata de la taza per se, sino de cómo uno se comporta en un entorno ajeno y cómo valora los recursos y esfuerzos de los demás.

Esto no es algo completamente nuevo en el ámbito empresarial. Jeff Bezos, fundador y ex-CEO de Amazon, ha mencionado en el pasado cómo valora las interacciones cotidianas y aparentemente triviales para evaluar a las personas. Según reportes de The New York Post, Bezos solía contar cómo observaba la forma en que la gente trataba a los camareros o a cualquier persona en una posición de servicio. Para él, ese era un claro indicativo de su carácter.

La “prueba de la taza de café” va más allá de una simple evaluación. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de tecnología y procesos automatizados, aún valoramos la interacción humana y el respeto básico. Aunque pueda parecer superficial, esta prueba resalta la importancia de las pequeñas acciones que, en conjunto, pueden decir mucho más sobre una persona que cualquier logro en su CV.