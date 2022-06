La santandereana Adriana Londoño lleva las técnicas artesanales a la Semana del Diseño en Milán

Video: Orangután casi no suelta a un joven en Indonesia

“Es una ciudad supremamente bella para crecer. El clima, a pesar de que es muy caliente, a mí me fascina. Amo el calor y amo a la gente de Barrancabermeja porque así como la ciudad es caliente, la gente es cálida. Todos los barranqueños somos (porque crecí en Barranca, entonces me considero también muy barranqueña) muy queridos.

El amor por las fibras ancestrales

Adriana Londoño es diseñadora del Politecnico di Milano (Italia), estudió en la Universidad de Los Andes y en la American University de Washington y ha trabajado en grandes empresas de diseño en Italia y en Colombia y con museos como La Galleria Degli Uffizi en Florencia.

Fue en la universidad donde comenzó su acercamiento con los artesanos colombianos y sus técnicas y el tema la siguió en sus el resto de sus estudios.

“Creo que hay mucho potencial, hay una gran inspiración en todo el panorama artesanal colombiano. Realicé también mi maestría en el tema y desde entonces he seguido trabajando con artesanos del país. Cada vez que me meto más en el tema conozco más personas y me apasiona: es el corazón fundacional de Muta Gallery para trabajar y darle visibilidad a los artesanos, a las técnicas, a la gran variedad de materiales y toda la habilidad que hay para el trabajo manual”.