$!La santandereana Ivanna presenta su nueva canción, “Corazón de Acero”

La artista santandereana Ivanna Pimiento Gamarra, conocida artísticamente como Ivanna, presenta su nuevo trabajo musical, llamado “Corazón de Acero”, una canción del género pop/r&b que surge de su sensibilidad con la música, e inspira a todos de que se necesita esa armadura para enfrentar las batallas de la vida.

Se trata de un tema poderoso y en un parte del coro, la joven cantante de 21 años dice: “Me hubieran avisado, me habrían regalado, un corazón de acero que no me haga sentir. Me hubieran avisado, me habrían regalado, un corazón de acero que cuidará de mí.”

En su composición, Ivanna se inspiró en su propia trayectoria artística y personal, narrando como se ha convertido en una guerrera que encontró esa fuerza interior para hacer lo que ama desde la libertad que le ofrece el arte y la música.

Todos esto se refleja en el video oficial, en el cual la artista desea que sus oyentes conecten con el mensaje. La representación en imagen se basó en emotividad, fuerza, amor, y nostalgia.