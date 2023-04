$!La serie colombiana “Pálpito” invita a “ponerse en los zapatos del otro”

“La comedia me salvó la vida”: reconocido humorista luego de sufrir depresión

Reto actoral

En “Pálpito 2” los personajes son mucho más fríos y oscuros, lo que hace del reto actoral algo “complicadísimo”, declaró Ana Lucía Domínguez, quien encarna a Camila, la protagonista de la serie y esposa de Zacarías.

“Fueron unas escenas que como actriz me retaron mucho (...) creo que ha sido de los personajes más difíciles y complejos en mi carrera”, apuntó la colombiana, conocida por papeles en otras series como “Pasión de gavilanes”.

La actriz confesó a EFE que conoció a una doctora cuya madre recibió un trasplante de riñón y sucedió algo muy curioso (aunque no haya sido comprobado científicamente): después del trasplante, su madre comenzó a sentir antojo por alimentos que antes no le gustaban tanto, “como hamburguesas, perros calientes y comida rápida en general, algo que antes no solía consumir con frecuencia”.