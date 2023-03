$!La terrible historia de Charla Nash, la mujer a la que un chimpancé le arrancó la cara

Travis fue adoptado en octubre de 1995 cuando nació en un santuario del estado de Misuri en Estados Unidos. A lo largo de los años, Travis no dio ningún tipo de problema ni ataque contra su familia ni con sus vecinos, por el contrario, convivía con ellos se había ganado su confianza. El chimpancé incluso había ganado tal fama por su educado comportamiento y protagonizó algunos comerciales.

“Mi chimpancé se está comiendo a mi amiga”

La dueña de la mascota horrorizada llamó al 911 para comunicarles que llegaran rápido puesto que su chimpancé estaba matando a su amiga: “Mi chimpancé se está comiendo a mi amiga” decía a la Policía mientras Travis arrancaba la cara y las manos de su amiga. Su nariz, los ojos, los labios, así como los párpados y las manos de Charla fueron arrancados.

Sandra no pudo contener a Travis hasta que fue la policía quien con cuatro disparos lograron derribar al chimpancé que había dejado masacrada la cara y las manos de Charla Nash, según relató el oficial Frank Chiafari para el diario The New York Times.

Un año después, la dueña del animal falleció. Mientras que Nash tuvo que someterse a varias operaciones regenerativas para que su rostro pudiera ser reconstruido.

Charla perdió todo su rostro además de parte de su estructura ósea. Sufrió un trauma cerebral y perdió la vista. A Travis se le halló que estaba intoxicado con la droga Xanax, un tranquilizante que le había dado Sandra, pero alguno de los efectos secundarios era que lo tuvieron desorientado, y en raras ocasiones el medicamento podría producir alucinaciones y agresividad.