La verdad oculta sobre los ultimátums en el amor que le dejará sin palabras

“Pero no funcionó. Lo único que hice fue que la relación entre los dos fuera más tensa. Al final, lo mejor fue terminar”, dice Daniela.

Muchas personas recurren a los ultimátums como una forma de resolver los conflictos o las insatisfacciones que tienen con sus parejas.

Los ultimátums en las relaciones de pareja pueden ser de diferentes tipos y grados, pero todos tienen en común el planteamiento de una exigencia seguida de una consecuencia negativa en caso de no cumplirla. Por ejemplo: “Si no me acompañas este fin de semana, lo nuestro se acaba”, “Si no dejas de hablar con esa persona, te dejaré”, “Si no cambias tu actitud, me iré con otra persona”, etc.

“El hecho de estar compartiendo vida con alguien que aplica esta dinámica supone un claro boicot emocional. Y no solo eso. En buena parte de los casos, lo que pretenden es recortar derechos en nuestra relación de pareja. Quieren, por ejemplo, privarnos del derecho a socializar, a hacer un uso privado de nuestro móvil, o ser cómo deseemos y no como ellos esperan”, explica la psicóloga Valeria Sabater.

Sin embargo, ¿son realmente efectivos o solo empeoran la situación? ¿Qué consecuencias tienen para la salud emocional de ambos miembros de la relación?