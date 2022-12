Cuidados para que dure

1. Elegir prendas de buena calidad a la hora de comprar.

No hace falta decir que la elección de la tela es el paso más importante para determinar la calidad de la ropa. Los tejidos naturales de origen ético, y que no utilizan productos químicos y tintes nocivos no solo son buenos para el planeta, sino que también garantizan una calidad inigualable. La clave es buscar telas de peso medio en lugar de telas endebles, y telas tejidas más ajustadas que durarán más, y no se desharán después de unos pocos lavados.