Las 5 series coreanas en Netflix y Claro Video más vistas en Colombia

Another Miss Oh (también disponible en Claro Video)

María Alejandra Siervo en The Beauty Clinic. Foto Suministrada / VANGUARDIA

Do-kyung hace todo lo posible para arruinarle la vida a Tae-jin, sin saber que la mujer con la que este se casará es otra mujer, pero con el mismo nombre de su ex. Casualmente, al conocer a la prometida del hombre de quién se vengó, se da cuenta de que es la misma persona con la que ha soñado todas las noches.

Saliendo de los dramas y el romance, encontramos este escalofriante seriado basado en el webtoon de Naver Now at Our School, de Joo Dong-geun, y estrenado en enero de este año.

La serie se centra en un grupo de jóvenes que se enfrentan a un virus zombi que se propaga por su escuela. Tienen dos opciones: encontrar una salida o acabar infectado.

Netflix confirmó que habrá segunda temporada en el año 2023, la cual seguirá el hilo de esta trama donde quedan algunos sobrevivientes que intentan con todas sus fuerzas seguir luchando y sobreviviendo en este terrible contexto.