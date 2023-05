$!Las frases claves para garantizar el éxito en una pareja

Más allá del romanticismo y el ideal de un “felices para siempre” como lo muestran la literatura o el cine, hay ciertos aspectos determinantes para que las relaciones de pareja perduren a lo largo del tiempo o, en su defecto, fracasen.

Un estudio de la psicóloga de la Universidad de Harvard, Cortney S. Warren, ofrece las pistas y claves para tener una relación feliz y duradera. A menudo, muchas de ellas se refieren a expresiones y frases que encierran gran valor y significado para seguir adelante y apostando por una relación a pesar de las crisis y los baches que se encuentren en el camino.

Según Warren, cada relación tiene sus momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo cada pareja interactúa regularmente.

A juicio de la autora de ‘Letting Go of Your Ex’ (Dejar ir a tu ex), “las parejas más felices no evitan los conflictos, sino que los afrontan hablándose con aprecio y respeto”.

Igualmente destaca que “expresar verbalmente el amor romántico por el otro mantiene viva la relación. Y cuando se diga, asegurarse de que realmente se lo dice en serio”.

Un elemento fundamental que todas las parejas tienen en común: “quieren ser apreciados; que el otro reconozca el esfuerzo”.