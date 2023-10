$!Las millonarias cifras del concierto de The Weeknd en Colombia, este 4 de octubre

Un espectáculo que hace parte de la nueva etapa de su gira mundial After Hours Til Dawn que ha venido desarrollando a lo largo de este año.

Ha iniciado el conteo regresivo para el tan esperado concierto de The Weeknd en Colombia, el próximo miércoles en el Estadio El Campin de Bogotá.

Gira por Surámerica

La gira por Suramérica culminará con sus actuaciones en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires (Argentina), y Estadio Bicentenario La Florida de Santiago de Chile.

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd de 2020, que con su exitoso sencillo ‘Blinding Lights’ fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 ‘The Twist’, así como su álbum aclamado por la crítica que se lanzó en enero de 2022.

Le interesa: “¿Dónde están los ladrones?”, la producción que hizo global a Shakira cumple 25 años

La gira de estadios en América del Norte fue un éxito absoluto, rompiendo récords de asistencia y recaudando más de $130 millones de dólares hasta la fecha.

Abel Tesfaye más conocido como ‘The Weeknd’, es embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y se asociará nuevamente con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para contribuir con fondos de la segunda etapa de la gira al Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a la crisis mundial del hambre sin precedentes.

Un porcentaje por cada una de las entradas para sus conciertos en Europa, así como en la gira por América Latina que está arrancando, se destinará a esta noble causa.

La cita en Colombia será el próximo miércoles, 4 de octubre en el estadio el Campín, con una boletería que se está agotando, pero que aún se cuentan con ingresos en localidades que van desde los 187 mil pesos, hasta los casi 800 mil pesos.