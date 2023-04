En otro video, la mujer indicó que esperaba que su novio, al ver el clip que se viralizó en distintas redes sociales, no rompa con ella y sepa entender que todo lo hizo por el bien de ambos, para tener ahorros.

La publicación se volvió viral en TikTok, al alcanzar siete millones de reproducciones y generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, donde varias mujeres manifestaron que ahora esperarán a que sus parejas queden dormidos para poner en práctica lo aprendido por los consejos de Ana.

“Me dices que he perdido dinero al no poder vender los ronquidos de mi novio por 14 años”, “por qué siento envidia de que mi novio no ronca?”, “info, ya tengo al novio roncador”, “enséñame cómo, porque tengo material de sobra!”, “tengo un perrito roncador, cuenta”, “¿por qué siento envidia de que mi novio no ronca?”, “lo haré con los ronquidos de los chatos”, “eso es creatividad”, “yo viendo este TikTok, escuchando los ronquidos del mío al lado”, “conmigo se hacen millonarios”, “yo subiré los de mi esposa”, “mi novio ni se siente, la que ronca soy yo”, “la gente ve negocio en todo”, “¿cómo se monetiza?”, “ahorita vuelvo voy a dormir y grabarme”, fueron algunos de los divertidos mensajes de los seguidores de TikTok.