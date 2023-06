$!Las plazas de mercado de Colombia son el Disney de los cocineros, dice Chris Carpentier

¿Hay cosas que todavía lo sorprenden de Colombia, alguna fruta, algún ingrediente raro?

“No se les olvide que Colombia es el segundo país más diverso del mundo, después de Brasil, entonces acá me siento completamente ignorante, porque voy a las plazas de mercado de un pueblo y cada vez descubro nuevos productos, es una maravilla, es como el Disney de los cocineros”.

¿Con cuál preparación colombiana no podido...?

“Uy, no, a mí todo me gusta, te diría que hay unos que me gustan más que otros, por ejemplo, no soy tan amigo del arroz con coco, porque no me gusta tanto la comida dulce con la salada y acá mezclan mucho, pero en definitiva es una gastronomía muy rica, muy sabrosa”.

¿Y lo que más le gusta...?

“Es que siendo un país tan amplio uno encuentra gastronomía diferente en cada sitio, lo que comen en una región es muy distinto a lo que comen en otra región y eso es maravilloso”.

¿Aprendió en esta temporada a tolerar el ajo como un ingrediente más?

“A mí con el ajo nunca me va bien y este año tuve dos o tres incidentes fatales...”.

¿Los comediantes han sido protagonistas en las últimas temporadas, cómo los ve este año?

“Siempre se hacen sentir y ahora tenemos a uno (Adrián Parada) de los tres mosqueteros de Monólogos sin propina (ya estuvieron Frank y Chicho). Adrián tiene muy dura labor y misión de, por lo menos, llegar a la final para igualar lo que hicieron Chicho y Frank”.

¿En qué quedo el proyecto en televisión con Frank Martínez, el “Flaco”?

“Frank ya es un ídolo de otra categoría, ya vuela a otro nivel, entonces su agenda creo que está copada hasta el año 2038 y no hay espacio para un cocinero como yo (risas). Nos hablamos muy seguido, somos grandes amigos”.