¿Le da ‘pereza’ tener pareja? Esto es lo que puede hacer

Es muy seguro que usted observe a su alrededor y note que las parejas a su alrededor no parecen ser para nada felices.

O puede que sí, vea a una que otra pareja que se lleva muy bien, pero una experiencia pasada le produce un temor terrible en la actualidad y ocultado este miedo disfrazándolo de ‘flojera’ o ‘pereza’.

En realidad y gracias a los tiempos que corren, no tiene por qué abandonar su soltería si no quiere: pero si en el fondo sí quisiera recibir “arrumacos” por la noche o tener con quien compartir los buenos y no tan buenos momentos de su vida, entonces es ahora de afrontar esa ‘pereza’ (o deberíamos decir temor, inseguridad, angustia) de encontrar pareja y de algunos pasos para conocer a alguien nuevo.

No se preocupe, no tiene que acudir a una aplicación de citas, porque, de hecho, eso no le convendría para quitarse la pereza y muy por el contrario, puede que se aburra un poco más (los expertos coinciden en este tema).

Lo que sí puede hacer es quitarse de la cabeza que “tiene” que salir con una persona y que “tiene” que ser de cierta forma: abra su mente y su corazón y encontrará algunas alternativas.

Expertos le cuentan.