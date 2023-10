$!Le negaron la visa a trabajadora del Inpec en Colombia: estas fueron las dos preguntas que la “corcharon”

La solicitud de visa de Saboyá estuvo en proceso durante dos años, y finalmente, la entrevista se programó para el 19 de octubre. Durante la entrevista, presentó varios documentos para demostrar su empleo en el Inpec, sus ingresos y la propiedad de su apartamento en Bogotá.

A pesar de la negación, Ingrid Saboyá no se desanimó y expresó su intención de visitar Europa en lugar de Estados Unidos. “No sé si de pronto por lo que no he tenido salidas fuera de Colombia puede ser un motivo. Entonces, si quieren ir a Estados Unidos y son solteros, sin nada, tienen que demostrar muchas salidas al extranjero”, comentó. Aunque el veredicto fue desalentador, Saboyá se muestra optimista y afirmó que “tampoco es el único país en el mundo, pues tocará ir a otros lugares. Europa me espera, países hay por montón”.