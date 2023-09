Life is Beautiful, el festival de música y arte de Las Vegas, se podrá ver en vivo

Life is Beautiful incluirá una ecléctica gama de actuaciones musicales de artistas emergentes y toppers por igual, con sets de cabezas de cartel The Killers, Kendrick Lamar y Odesza, junto con actuaciones de The 1975, FLUME, Yeah Yeah Yeahs, Kim Petras y muchos más.