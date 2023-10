$!Lifetime tendrá programación especial contra la violencia hacia la mujer

Historias de violencia llevadas a la pantalla

El sábado 4 de noviembre llegará a la pantalla el estreno de ‘Pasiones Asesinas’, con la actuación de Clara Alvarado (La Casa de Papel), Orlando Delgado y Néstor Rodulfo, y que muestra el caso de Ana Mejías, una activista muy exitosa que muere tras ser apuñalada por su marido. El domingo 5 se estrenará ‘Hasta Encontrarte’ (’Black Girl Missing’), la historia de una joven afroamericana cuyo caso fue desestimado por la Policía rápidamente, de manera que su madre se ve obligada a utilizar sus propios medios para encontrar a su hija, viviendo en carne propia la discriminación racial.

“Para mí ha sido una fortuna darle vida a este personaje porque permite visibilizar temas que hasta hace unos cuantos años la ficción no se atrevía a tocar. Hacer este tipo de tramas y de argumentos tan duros que al final decimos que la realidad siempre supera la ficción. Y cuando he visto el resultado de ‘Pasiones asesinas’, he dicho ‘Madre de Dios, qué barbaridad’, pero lo triste de esto es que la realidad es muchísimo peor”, detalló la actriz Clara Alvardo. “Para mí fue todo un reto —agregó—, pero creo que no he sentido lo fuerte que era hasta que lo he visto realizado en la pantalla. Y la violencia no es solo el asesinato, la violencia está en las palabras, está en los pequeños actos y eso es lo que creo que debemos estar muy, muy, muy alertas”.

Hay que estar alerta

Por su parte, la psicóloga clínica y terapeuta familiar Shulamit Graber Dubovoy habló sobre la violencia y cómo ésta es una transgresión a la integridad de otro, a partir de distintas manifestaciones o conductas como la indiferencia, el abandono, el maltrato verbal, el maltrato físico, la sumisión, agresiones y finalmente, el homicidio. Vea esto: RtvcPlay, más contenido para ver en una plataforma de acceso gratuito Según la especialista hay cinco rasgos muy importantes que tienen que ver con esta legitimación y este perpetuar de la violencia ante las cuales hay que estar alertas. “El primero es la negación, es el ‘no es para tanto’. La segunda es la idealización del hogar sagrado. Las mujeres somos parte del hogar y creemos que no nos va a pasar nada dentro de él, que siempre vamos a estar protegidas. Ese discurso es muy riesgoso porque está hablando de una necesidad de idealizar y de justificar al mismo tiempo”, describió.

“El tercero es esto de la privatización ‘los trapos sucios se lavan en casa’, es considerar la violencia como una cuestión personal que no voy a compartir porque también el mensaje del hombre que es, ‘no compartas esto que pasó es entre nosotros’; ‘nosotros nos vamos a arreglar’ y es un poco el mensaje que da esta misma mujer hacia afuera, hacia su gente cercana”. “El cuarto rasgo es la justificación, ‘ellas lo provocan’. Entonces el mensaje de la mujer hacia afuera es ‘no te preocupes, yo también tuve la culpa’. Y la quinta es la equiparación. No son lo mismo la violencia que ejercen mujeres a hombres que hombres a mujeres. Esto es algo muy importante cuando hay este discurso de ‘bueno, fue sin querer’; ‘voy a estar bien’”, argumentó.

A esta explicación la terapeuta también agregó que se suman los mensajes culturales que vienen de generación en generación como: “esta relación es para toda la vida esta”; “pase lo que pase, tienes que luchar”; “te tienes que quedar ahí”, entre otras. “Yo así lo hice y así lo hicieron tus abuelas y así lo hicimos todas las mujeres... todavía está ese mensaje o ese sueño ideal que se da mucho más en Latinoamérica que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Esa frase de ‘hay que aguantar’, es muy latina”, señaló Shulamit Graber Dubovoy. Le interesa: “Floreciendo juntas”, la campaña contra el cáncer de mama en mujeres del campo colombiano “Sin embargo, me parece que las nuevas generaciones sí están educando distinto a sus hombres y a sus mujeres, porque es a los dos a los que hay que educar distinto. Yo, que soy abuela ya de algunos nietos y veo a las generaciones jóvenes y estoy viendo una educación distinta a la mujer. De cómo protegerse, de no permitir nada desde pequeños porque vienen desde el Kinder, viene desde muy pequeños el romper esto y estoy viendo precisamente esta fortaleza que hay en la educación a la mujer, pero también estoy viendo la educación hacia el hombre”, agregó. La psicóloga también comentó la importancia que tienen las películas que abordan el tema de la violencia hacia las mujeres.

“Cada vez veo más películas, lo cual agradezco muchísimo porque tenemos que estar expuestos a este tipo de materiales que nos hacen a veces sacar lo que hemos callado, lo que sigue cuando yo me siento identificada con una película, si digo esa es mi vida, me remonto a lo que decía esta gran actriz que es Clara Alvarado, cuando dijo ‘cuando vi la película me impresioné más que cuando la actúe’. Es como ella bien dice: mi responsabilidad es que acabo de ver la película y pido ayuda y aquí cuando digo ‘pido ayuda’ lo remarco mucho”. En relación del momento en que se debe solicitar ayuda Shulamit Graber Dubovoy fue enfática en decir que ante cualquier tipo de incomodidad que se sienta es porque ya es el momento de pedir ayuda.

“La paz no es negociable”

“La paz interior no es negociable y el que no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. Cuando te empiezas decir tengo un trabajo, tengo un hijo, tengo una familia, tengo todo y sin embargo... en este ‘sin embargo’ está la primera incomodidad”. “Pero para poder distinguir estas estas incomodidades tenemos que hacer algo como sociedad. Tenemos que educar desde muy pequeñas a nuestras hijas sobre lo que es el cuerpo, lo que es la agresión, lo que es la agresión emocional, la violencia física, cuando se toca, cuando no se toca, qué permito o no permito, para que de esta manera haya tanta conexión contigo misma que ya automáticamente esté ti el distinguir que esto no es bueno. Me parece que ese es el futuro, la educación”.