Lo que debe saber a la hora de emprender y no caer en el intento

Datos que son favorables a la vista, pero que al final pueden no ser tan buenos, ya que del 100% de nuevas empresas, el 80% fracasan antes de llegar a los 5 años de vida y un 90% antes de los 10 años. Es por esto, que, si bien no existe una fórmula matemática garantizada, si hay aspectos relevantes que pueden inducir mayor probabilidad de éxito, tal y así lo señala Sara Valbuena, Directora Legal de Ventus Consultores.

Gastos : Evidentemente no todos los sectores requieren de los mismos gastos para lograr su operación, por eso, es fundamental contar con un buen plan financiero en el que es importante distinguir cuáles son esos gastos necesarios para la ejecución de la operación y cuáles, pese a que son importantes deberemos darle espera (ejemplo: contratar un asistente).

Flujo de Caja: Todo emprendedor debe entender que no es lo mismo facturar, que recaudar, por lo que, se hace necesario no apresurar costos indirectos de la operación, hasta que no se llegue a un punto de flujo de caja que permita que la operación se auto-sostenga.