$!Los complementos tecnológicos que no te pueden faltar a la hora de entrenar y disfrutar el día a día

Para que comprendas a qué nos referimos, a continuación te hablaremos sobre algunos de los productos más beneficiosos al momento de llevar a cabo actividades físicas: audífonos 1Hora , parlantes de la célebre marca JBL, y smartwatches Fitbit.

Cabe aclarar que estos complementos no sólo son útiles en dicha función, sino que también se desempeñan de gran manera con otros usos. Por el lado de un reloj inteligente Fitbit Colombia es capaz de analizar el ciclo de sueño, y las opciones de audio son imprescindibles para disfrutar tu música favorita con alta fidelidad de sonidos.

Mediciones perfectas con Fitbit

Ahora que hablamos acerca de las grandes ventajas que aporta la música al entrenamiento, es momento de poner el foco en los smartwatches Fitbit, esos accesorios para la muñeca capaces de tomar una gran cantidad de datos diarios que servirán para mejorar las rutinas y ser plenamente conscientes del rendimiento.

Uno de los modelos más vendidos es el Fit Bit Sense 2, y el influencer de tecnología Horacio Picón cuenta en su canal de YouTube (@eSavants) los beneficios que aporta. Según sus dichos, “destaca por la precisión a la hora de registrar estadísticas relacionadas al ejercicio y la calidad del sueño”.

Introducción a Fitbit

La exitosa empresa californiana Fitbit fue fundada en el año 2007 por el ingeniero Eric Friedman y el empresario James Park, en su intento por fabricar accesorios portátiles que ayuden a adoptar estilos de vida saludables. En sincronía con el crecimiento en las ventas, también fue creciendo la calidad y cantidad de tecnología empleada para, finalmente, ser uno de los gigantes de los relojes inteligentes de la actualidad.

El Fit Bit Tracker del año 2009 marcó lo que sería el camino del éxito. Fue el primer artículo de la firma y sus funciones eran bastante más sencillas que las actuales. Aun así, registraba pasos, km. recorridos, calorías quemadas y tomaba datos acerca de la calidad del sueño. Las alianzas comerciales han sido otro pilar de la organización, pues adquirieron pequeñas empresas relacionadas al fitness como Pebble y FitStar. La primera fabricaba relojes y la segunda era una app de actividades físicas personalizables.

Apenas 11 años después del primer gran lanzamiento, Google tomó la decisión de comprar Fitbit con el fin de agregarles su tecnología a los nuevos equipos. Gracias a eso, actualmente es posible adquirir ejemplares basados en el vasto ecosistema de la empresa estadounidense.

La innovación en su línea de productos

Para consolidar los beneficios del presente y tratar de asegurar ganancias futuras, la marca no paró (y no para) de crear accesorios. De ellos destacamos el reloj Fitbit Sense 2 mencionado al principio, las modernas básculas, y rastreadores de actividad. Entre sus innovaciones, imposible no mencionar la integración del registro de frecuencia cardíaca, algo que nadie había hecho hasta ese entonces.

Poco a poco fueron agregando más funciones para que los usuarios Fitbit Colombia y de todo el mundo tengan un amplio abanico de posibilidades. El GPS, seguimiento en tiempo real del sueño y recepción de notificaciones del celular, son sólo algunas de las ventajas que ofrecen sus relojes inteligentes.

Funciones y características de los relojes Fitbit

Desde el momento que decides comprar Fitbit automáticamente estás accediendo a una gran cantidad de beneficios en la comodidad de la muñeca. No destaca únicamente por registrar pasos, kilómetros y calorías, pues también da un resumen del desempeño diario y deja que la persona fije sus objetivos para el día siguiente.

Gracias al monitor de frecuencia cardíaca es posible controlar el ritmo cardiovascular y recibir notificaciones cuando este sea anormal, algo súper importante a la hora de evitar problemas coronarios que podrían traer consecuencias indeseables. Todo reloj Fitbit incluye GPS para que no haga falta usar el celular cuando la persona quiera ver la distancia recorrida, seguir la ruta marcada, etc.

Con respecto al sueño, registra su calidad, duración, permanencia en las diversas etapas y muestra consejos que mejoran hábitos.

Beneficios de escuchar música durante el ejercicio

Según estudios, entrenar en casa con tu bocina JBL o en un gimnasio con música fuerte será un estimulante clave para mantener la motivación alta. Las canciones energéticas harán que el rendimiento mejore paulatinamente y también servirán para distraer la mente de su percepción del esfuerzo. Como una parte de tu atención estará centrada en la canción, dejarás de enfocarte tanto en la fatiga generada por la actividad. Optimiza la resistencia y alarga sesiones.

Si vas a correr, andar en bici o mejorar el cuerpo con ejercicios aeróbicos, en tus auris 1 hora pon música que pueda ser sincronizada con tus movimientos. Este sencillo paso aumentará la fluidez, el rendimiento y disminuirá las probabilidades de padecer una lesión. Otro punto clave es el disfrute que da al entrenamiento, porque la música es capaz de incrementar el nivel de felicidad y reducir estrés.

Al bloquear casi la totalidad del ruido exterior, el ambiente auditivo generado por accesorios 1 hora es más agradable y posibilita el enfoque pleno en los movimientos y objetivos, lo que necesariamente termina provocando un desempeño superior.