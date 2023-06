$!Los ejercicios más efectivos para un abdomen plano

Un vientre plano es el deseo de muchos, pero lograrlo requiere de esfuerzo y dedicación. Si bien no existe un ejercicio mágico que haga desaparecer la grasa abdominal de manera instantánea, hay ciertos ejercicios que se consideran más efectivos para fortalecer los músculos abdominales y ayudar a conseguir un abdomen tonificado.

En este artículo, la entrenadora Sandra Lordén Álvarez compartirá los ejercicios más efectivos para un vientre plano, brindando información valiosa para alcanzar este objetivo.

Dead bug

Para la entrenadora el ‘dead bug’ es el método de ejercicios que permite trabajar en forma efectiva el core del cuerpo. “Si tengo que elegir el ejercicio abdominal más efectivo me costaría decantarme entre el bicho muerto y las planchas abdominales, pero me quedo con el primero porque consigue activar todos los músculos que conforman el abdomen para tener six pack”, dijo Lordén a Vogue.

“Los brazos se extienden rectos hacia el techo, con las palmas de las manos mirándose una en frente de la otra. Lo primero es extender la pierna derecha hacia delante, recta, sin tocar el suelo. Y justo a la vez, estirar el brazo izquierdo hacia atrás”, explicó a Vogue la entrenadora.

Y añadió: “Inspira al estirar, expira al recoger y aprieta y activa el abdomen al mismo tiempo, metiendo ombligo y empujando hacia fuera (...) Mi recomendación es hacer 3 series de unas 10-20 repeticiones, según el nivel de cada uno”.

Plancha abdominal: la base del entrenamiento abdominal

La plancha abdominal es otro de los ejercicios más recomendados por los expertos en salud para fortalecer los músculos abdominales. Consiste en sostener el cuerpo en posición horizontal, apoyado sobre los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el abdomen contraído.

Este ejercicio no solo trabaja los abdominales, sino también los músculos estabilizadores del core, lo que lo convierte en una excelente opción para lograr un vientre plano.