$!Los seis errores más comunes en una entrevista de trabajo

No importa si asistirá por primera vez o si ha pasado ya por este proceso de selección muchas veces, no puede negar que una entrevista de trabajo puede ser una experiencia estresante.

Lo que debe evitar

En las entrevistas de trabajo no solo se deben demostrar las cualidades personales y laborales, también se debe tener un conocimiento profundo sobre la empresa a la que se está presentado. Saber su modelo de operación, leer sobre la industria y sus competidores y conocer cuáles serán las responsabilidades dentro del cargo al que se está postulando se convierte en una ventaja competitiva para el candidato.

1 . No estar bien preparado:

3 . No excederse al contar los aspectos personales:

4. Hablar en primera persona:

Aunque se debe hablar sobre los logros personales que se han alcanzado en la vida profesional, hay que tener cuidado de no hablar constantemente en términos de ‘Yo he logrado’, ‘Yo he alcanzado’, es preferible hablar de los logros en equipo, ‘Con mi equipo hemos logrado’. Esto es especialmente importante para los profesionales que han tenido experiencia manejando un equipo de trabajo.