LYL: transformando vidas y expandiendo horizontes para más de 1,000 jóvenes de estratos 1-3

Montoya fue director general de la fundación The We Project y la iniciativa Be We community, impactando a más de 1400 indígenas Wayuu a través de la donación de filtros de agua, capacitaciones en emprendimiento, manejo de aguas e innovación.

“Durante mi proceso como mentor para la Embajada Americana, el Ministerio de Educación y la Fundación Bancolombia entendí que la mejor forma de crear una sociedad más equitativa, incluyente y justa es crear valor en las generaciones jóvenes a través del emprendimiento, calidad de vida y creación de oportunidades, por esta razón soy parte del equipo LyL” puntualizó el emprendedor.

