¡Mamma Mia! Charles Martinet, la icónica voz de Mario, se despide de Nintendo después de 30 años

El actor que le dio vida a la voz de Mario, Luigi y otros personajes de Nintendo, Charles Martinet, anunció su retiro después de casi treinta años desde su debut en Super Mario 64. Nintendo confirmó que Martinet no prestará su voz para los próximos juegos de la compañía.

La empresa japonesa anunció a través de su cuenta de X que Charles Martinet dejará de proporcionar las voces de personajes. En su mensaje, le agradecieron por sus años de servicio, destacando que “ha sido un privilegio trabajar con Charles para dar vida a Mario durante tanto tiempo, y queremos expresar nuestro agradecimiento y celebrarlo”.

De igual forma, mencionó que no se alejará por completo de Mario, pues ahora desempeñará el papel de “Embajador de Mario”, viajando por todo el mundo para promocionar al querido plomero, firmando autógrafos e interpretando las voces de los personajes de Nintendo.

“Charles Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo. Charles ahora asume el nuevo papel de Embajador de Mario”, dijo la empresa.

Su personaje

Aunque el primer videojuego con la voz de Charles Martinet es Super Mario 64, su trabajo con Nintendo data de inicios de la década de 1990. El actor de 67 años audicionó para el papel en 1991, cuando la empresa requería a una persona que diera vida al popular fontanero en una aplicación interactiva.

Además, el actor ofreció su voz fuera de Nintendo para títulos famosos como Star Wars: X-Wing Alliance, Skies of Arcadia, Shinobi, Jet Set Radio Future, TLOTR: Return of the King, Virtua Quest o The Elder Scrolls V: Skyrim. Martinet también tiene participación en algunos juegos oscuros para DOS y el clásico Mario’s Game Gallery de Macintosh.

En una sesión de preguntas y respuestas en una exposición canadiense de juegos y cómics hace dos años, Martinet le dijo a la audiencia “Quiero poner voz a Mario hasta que me muera” en respuesta a la pregunta de un fanático.

Siguientes proyectos

Nintendo no dijo por qué Martinet se retira o quién lo reemplazaría como la voz de Mario, sin embargo, el actor mencionó que al no poder cumplir con su labor se lo diría a la empresa. “Si algún día creo que ya no soy capaz de hacerlo, le diré a Nintendo que busque a alguien más”.

Cabe mencionar que ni Martinet, ni Nintendo han anunciado oficialmente que el icónico actor de voz no interpretará a los clásicos personajes en esta entrega.

Sin embargo, lo que sí podemos deducir es que en los futuros juegos no contaremos con su presencia en Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It y cualquier proyecto a futuro.