Mapa de Deseos: Aclare sus propósitos para 2023

Si por estos días se encuentra haciendo limpieza en su hogar, regalando cosas que no usa y botando otras que ya no quiere o necesita, tómese un segundo para recolectar fotos, revistas, dibujos y notas que puedan ayudarle a construir su mapa de los sueños. ¿Con qué objetivo? Aclarar sus pensamientos y deseos para que no vacile esta noche con las 12 uvas.

El Mapa de Deseos es una herramienta tomada de la antigua práctica china del Feng Shuique. No es magia. Es solo un efecto psicológico. Las personas la utilizan para cumplir sus metas, intenciones o sueños. Durante años, expertos en psicología han confirmado que “la contemplación frecuente de la imagen se pospone en el subconsciente, y la persona comienza a moverse inconscientemente hacia la meta”.

Así ronda la idea en muchos portales de internet, en donde también encontrará mil y un “ideas y plantillas que le ayudarán a construir más fácil y rápido su Mapa de Deseos”. Lo cierto es que no hay fórmulas. Deberá poner su sello en el mapa, plasmar imágenes que realmente vayan en concordancia con sus metas y anhelos. Así que tómese unas horas de las que quedan de este 2022, para proyectarse en 2023.