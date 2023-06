Más de 40 fundaciones se unieron para una gran ‘Redetón’ en Bucaramanga

Cierto día, el padre de Víctor González, un reconocido empresario de la ciudad, le contó que, a pesar de las buenas posibilidades con las que su familia vivía en este momento, de niño afrontó una gran pobreza.

Tras escucharlo, Víctor le respondió: “Papá, no quiero que ningún niño en Colombia viva lo que a usted le tocó vivir”. Y es por eso que él ha dedicado buena parte de su vida a las obras sociales en Bucaramanga.

Desde hace 10 años, realiza diferentes actividades para ayudar a los más necesitados, como repartir alimentos, donar ropa y brindar apoyo psicológico.

“En mi vida lo he tenido todo, he vivido en unas condiciones muy buenas. No vengo de una familia rica, pero sí de una familia donde mi padre, aún con 84 años, se levanta todos los días a las 6:00 de la mañana para trabajar. Entonces quise devolver todos estos buenos momentos, pero no sabía cómo”, comenta Víctor.