$!“Me chantajeó si no dormía con él”: exjugadora de fútbol hizo duras revelaciones de acoso sexual

Su excompañera de selección, Verónica Boquete, que la consideraba una referente y una amiga: “Ángeles fue una gran jugadora y una gran persona. Siempre me apoyó y me animó cuando compartimos vestuario. Era una líder dentro y fuera del campo. Me duele mucho lo que le pasó, me parece una atrocidad que se le tratara así por ser lesbiana. Ella siempre fue orgullosa de su identidad y nunca se escondió. Fue un ejemplo de valentía y dignidad”.