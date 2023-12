“Me le comí el cuento”: Habló la reina colombiana que fue novia del estafador ‘príncipe Fred’

“Él me decía que era príncipe, que tenía negocios, que tenía una fundación, que tenía una isla, que tenía un avión privado, que tenía todo. Y yo me le creí el cuento”, confesó Aguilera en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

Aguilera aseguró que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Khalilian, quien según las autoridades estadounidenses, intentó contratar a un sicario para matar a un cineasta que estaba documentando su vida. Aguilera dijo que se enteró de la verdadera identidad de Khalilian cuando él fue arrestado en junio de 2023, y que desde entonces no ha tenido ningún contacto con él.

“Yo no sabía nada de lo que él hacía. Yo no sabía que él tenía otra identidad, que tenía antecedentes penales, que tenía demandas, que tenía enemigos, que tenía problemas con la justicia. Yo no sabía nada de eso. Yo me enteré cuando lo arrestaron y salió todo en las noticias”, afirmó Aguilera.

Aguilera expresó que se siente engañada y traicionada por Khalilian, y que le faltó “esa malicia indígena, que llamamos los colombianos”, para no caer en su trampa. Sin embargo, dijo que no guarda rencor ni odio hacia él, y que solo espera que se haga justicia.

“Yo lo amé con todo mi corazón, pero él me mintió y me usó. Él jugó con mis sentimientos y con mi vida. Él me hizo mucho daño. Pero yo no le deseo nada malo. Yo solo quiero que se aclare la verdad y que se haga justicia”, concluyó Aguilera.

Aguilera también aclaró que no está requerida por la justicia en relación con este caso, y que está dispuesta a colaborar con las autoridades si se le solicita. Asimismo, dijo que está enfocada en su carrera profesional y en su bienestar personal, y que espera rehacer su vida y encontrar el verdadero amor.