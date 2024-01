¿Mintió sobre otros trabajos? Destapan otras mentiras de Geraldine Fernández tras escándalo con Studio Ghibli

¿Qué dijo Geraldine Fernández?

En entrevista con Blu Radio, la ilustradora comentó al respecto, luego de que la periodista la abordara con la pregunta de sí habría mentido con otras obras:

“Eso yo lo he aclarado en varias ocasiones. Sí, en un portafolio bastante viejo, a diferencia del nuevo”, refiriéndose a que los dibujos habrían sido tomados de un portafolio desactualizado.

“A diferencia de toda la gente que me ha estado atacando, ellos lo entendieron. Lo hablaron y me dijeron que no me preocupara, que son cosas que pasan. No me cogieron rabia. Yo hablé con ellos directamente... les pedí disculpas, les pedí perdón”, agregó.

Información de: Resumen Agencias.