Misterioso mensaje en camión de Los Ángeles: ¿Los príncipes Harry y William vienen a Colombia?

Harry alega que William lo atacó después de que le ofreció agua e intentó calmar un intercambio verbal acalorado². El artículo cita a Harry: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

El príncipe Harry sugiere que la familia real plantó informes negativos en los medios sobre él y Meghan Markle. El artículo dice que Harry afirma en el libro que William lo instó a devolver el golpe, pero él se negó a hacerlo. William se fue pero luego regresó, “luciendo arrepentido” y se disculpó.