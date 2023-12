Mujer ataca brutalmente a su exnovio intentando arrancarle los testículos con las uñas

La persona herida optó por no presentar una denuncia ante el temor de que ello pudiera resultar en su encarcelamiento. Sin embargo, finalmente decidió acudir a la Policía después de un último incidente en el que, según su relato, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Cómo cuidarse de relaciones amorosas tóxicas

Cuidarse de relaciones amorosas tóxicas es crucial para preservar tu bienestar emocional y mental. Aquí hay algunos consejos para identificar y manejar relaciones amorosas tóxicas:

Conoce las señales de alerta:

Manipulación: Si tu pareja trata de controlarte o manipularte para conseguir lo que quieren.

Falta de respeto: Si no respetan tus límites, te ridiculizan o te menosprecian.

Falta de comunicación: Si la comunicación es inexistente o agresiva, en lugar de abierta y respetuosa.

Celos excesivos: Los celos pueden ser normales hasta cierto punto, pero cuando se vuelven excesivos y conducen a comportamientos posesivos, es una señal de toxicidad.

Establece límites: Define claramente tus límites y comunícalos a tu pareja. No tengas miedo de decir “no” cuando sea necesario.

Mantén tu independencia: Es importante tener una vida fuera de la relación. Mantén tus propios amigos, hobbies y metas personales.

Confía en tus instintos: Si algo no se siente bien, probablemente no lo sea. Confía en tus instintos y no ignores las banderas rojas.

Fomenta la comunicación abierta: Establece un ambiente donde ambos puedan expresar sus pensamientos y sentimientos de manera abierta y respetuosa.

Busca apoyo: Comparte tus preocupaciones con amigos de confianza o familiares. A veces, una perspectiva externa puede ser valiosa.

Consulta a un profesional:

Si la relación continúa siendo tóxica a pesar de tus esfuerzos, considera buscar la ayuda de un terapeuta o consejero.

Prioriza tu bienestar: Tu salud mental y emocional es lo más importante. Si una relación está afectando negativamente tu bienestar, es necesario considerar seriamente poner fin a esa relación.

Aprende de las experiencias pasadas: Reflexiona sobre relaciones anteriores y observa patrones. Aprender de tus experiencias pasadas puede ayudarte a tomar decisiones más informadas en el futuro.

No temas terminar la relación: Si a pesar de tus esfuerzos la relación sigue siendo tóxica, no dudes en poner fin a ella. A veces, terminar una relación es la mejor opción para protegerte y crecer como individuo.

Recuerda que cada situación es única, y puede ser útil buscar asesoramiento profesional para abordar tus circunstancias específicas. La salud emocional y la felicidad personal deben ser prioridades en cualquier relación.

Información de: El Nuevo Día.