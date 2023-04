Mujer fue estafada por su novio: le robó el carro y $40 millones

Como si se tratara de la historia del estafador de Tinder, pero esta vez en Ibagué, una joven vive una pesadilla tras sufrir un millonario robo por parte de su novio; presuntamente, al ser víctima de la estafa de el sujeto que se habría aprovechado de ella y del amor que nació en medio de una relación.

La historia recuerda al sonado caso del Estafador de Tinder, quien contactaba personas por esta app para sacarles provecho en lujos y dinero. A la ibaguereña, que no revela su identidad por temor a represalias, al parecer le sucedió lo mismo y ahora está endeudada de forma astronómica debido a que, según contó a El Nuevo Día, confió en la buena voluntad del señalado.

La historia de estafa

De acuerdo a la denunciante de 32 años, la persona que la estafó se identifica como Camilo Alejandro Peña, y se conocieron por Facebook el año pasado.

“Me contactó en mayo por Facebook, estaba interesado en un apartamento que yo iba a arrendar. Finalmente, pues no lo tomó y ahí seguimos hablando, se acercó a mí de una manera sentimental y me propuso un negocio”.

Los meses pasaron y, como toda relación, creció la confianza que la ibaguereña depositó en él, hasta el punto de convencerla de emprender un negocio de luces led traídas de China, para lo cuál debían hacer una gran inversión de acuerdo a lo que la joven denunció.

“Era de iluminación led y productos navideños para traer de la China. Yo hice un crédito para poder iniciar en el negocio, me mostró que era un negocio rentable, yo hice el crédito en el banco, nunca se vieron resultados de el negocio, nunca me mostró como tal la bodega”, narró con angustia.

El crédito fue de 40 millones de pesos, dinero que no ha vuelto a ver la luz del día, indicó la ibaguereña; de acuerdo a su testimonio, el sujeto se desapareció con el dinero y, como si esto no fuera poco, aseguró que le robó un carro que él mismo le hizo comprar (un Renault Kwid blanco 2023).

“Aparte de eso, para el negocio que para transportar algunos de los productos bien y todo eso, se necesitaba un carro. Entonces yo caí y saqué un carro, él tiene en este momento el carro. Está perdido, me tiene bloqueada, no sé nada del tipo. No me responde ni por el crédito, ni por el carro ni por nada”, añadió la joven.

Como el sujeto desapareció con el dinero y el carro, la denunciante manifestó que lo tuvo que demandar ante la Fiscalía por estafa el pasado mes de marzo, después de no volverlo a ver desde enero de este año.