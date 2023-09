Mujer se hizo viral en TikTok por su particular forma de planchar la ropa

Una mujer se hizo viral en TikTok después de que su hija compartiera su particular técnica para planchar la ropa. El video fue publicado por el usuario @nasgult18.

En el video se ve cómo la mujer, en medio del planchado, toma una botella de agua cercana y da un sorbo antes de escupir el agua directamente sobre la prenda. Acto seguido, continúa planchando la prenda mojada.

Esto da a entender que la madre de la usuaria decidió inventar su propia técnica para rociar agua sobre la ropa, en lugar de usar un atomizador convencional, que generalmente se utiliza para humedecer las prendas antes de plancharlas, para tener “mejores resultados”.

Sin embargo la técnica de la mujer ha recibido cientos de comentarios, con opiniones divididas. "Pantalones planchados con un toque de olor a pozole", "Esta señora sabe" y "No me puedo reír porque sería yo", "Soluciones no problemas" "Eso no lo hubiera ni pensado tienen q lavarlos de nuevo y comprar una plancha mas moderna." son algunas de las reacciones que se leen en la red social de videos cortos.

El video ha obtenido alrededor de 1 millón de 'likes', 6.000 comentarios y ha acumulado millones de reproducciones en TikTok.