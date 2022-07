$!Neoeducación: ¿la tendencia del futuro?

Todos estos niños y niñas, que podrían ser la próxima generación de ingenieros, científicos espaciales y astrofísicos, no podrán alcanzar su potencial debido a la falta de acceso a una educación de calidad.

Según un estudio de la Unesco, más de 100 millones de jóvenes en todo el mundo, de los cuales 62 a 66 millones son niñas, no asisten a ningún tipo de escuela o colegio. Cientos de millones más no pueden pagar sus estudios en colegios reconocidos ni en escuelas de calidad.

Pero esto puede cambiar.

Existen lugares alrededor del mundo que le apuestan a una educación que use las nuevas tecnologías como una forma de facilitar este acceso. En Colombia están la Universidad de La Sabana y La Fundación de Educación Superior San José, y en el mundo, grupos como OneWeb y One tienen como objetivo proporcionar acceso universal a Internet para todos a partir del próximo año, ampliando en gran medida la capacidad de utilizar recursos educativos en línea, pero, ¿el acceso a Internet garantiza una educación de calidad? La respuesta fácil es no.