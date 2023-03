Netflix planea lanzar 40 videojuegos en 2023

sus planes de ser una fuerza global en los juegos dijeron los representantes de la compañía.

Con una base de suscriptores masiva de más de 200 millones de personas y un impulso para encontrar nuevas áreas de crecimiento, Netflix indica que su inversión en juegos apenas comienza.

La compañía ya tiene 70 videojuegos en varias etapas de desarrollo e incluyen una exclusiva de abril de Ubisoft llamada Mighty Quest: Rogue Palace, un vínculo no especificado con un programa de Netflix de Super Evil Megacorp y un relanzamiento en 2024 de la icónica serie de rompecabezas para dispositivos móviles Monument Valley, que apareció por primera vez en Netflix en un muy diferente en 2015.

La compañía ha lanzado 55 juegos hasta el momento y la lista incluye aclamados juegos multiplataforma como Immortality e Into The Breach, así como derivados de programas de Netflix (el juego más popular de la plataforma es un vínculo con el reality show de Netflix “Too Hot To Handle”).

Netflix incursionó en el mundo de los videojuegos durante el año 2021, pero el consumo de los mismos no ha tenido el alcance esperado. Según las estimaciones, solo el 1% de sus suscriptores utiliza este servicio. Es por ello que la compañía adquirió estudios de desarrollo para producir videojuegos basados en sus series de mayor éxito. Uno de los proyectos más esperados por los fans es “Stranger Things The Game”, que promete ser una gran sorpresa para los amantes de esta exitosa serie.

Para estar al tanto de todas las novedades relacionadas con los videojuegos de Netflix, la plataforma cuenta con una cuenta oficial de Twitter, @NetflixGeeked, donde los seguidores pueden conocer las últimas noticias y avances de la compañía en este ámbito.