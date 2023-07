Cómo abrazar a su niño interior y sanar sus heridas emocionales

Dedíquese tiempo para cuidarse. No olvide el autocuidado, ya que es una forma de sanar a ese niño herido. Cuídese física y emocionalmente. Duerma bien, coma sano, haga ejercicio, medite, relájase, lea, escuche música o lo que lo haga sentir bien.

El trauma infantil puede conducir a una serie de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno de personalidad límite. Estos problemas pueden afectar a la autoestima, la confianza, las emociones, las relaciones y el rendimiento de la persona. También pueden aumentar el riesgo de conductas autodestructivas, como el consumo de drogas o alcohol, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Los casos de adultos heridos entre famosos no son diferentes de los casos de adultos heridos que no son famosos. Las celebridades también pueden haber sufrido trauma o abuso en la infancia, y pueden estar luchando con los mismos problemas de salud mental que los adultos heridos no famosos.

Tal es el caso de estrellas como Oprah Winfrey: abusada sexualmente por un familiar cuando tenía nueve años, y sufrió abusos sexuales por parte de otros familiares hasta los 14 años. También sufrió pobreza extrema y tuvo un hijo prematuro que murió poco después de nacer o Eminem, rapero y actor que fue víctima de abuso físico y emocional por parte de su padre biológico y su padrastro. También sufrió acoso escolar y pobreza. Su madre era adicta a las drogas y lo acusó falsamente de maltrato.