Niños tímidos: ¿Cómo manejarlo?

Los niños tímidos pueden ser personas cuidadosas y reflexivas que disfrutan de su tiempo a solas y son capaces de concentrarse profundamente en sus intereses y actividades, lo que puede llevar a un mayor desarrollo personal y creatividad.

Los niños tímidos pueden ser muy sensibles y empáticos, lo que los hace buenos amigos y compañeros de equipo una vez que se sienten cómodos en su entorno social.

1. No lo obligue a interactuar.

En vez de presionar a los niños tímidos, podemos brindarles oportunidades seguras para que experimenten nuevas situaciones sociales y se sientan más seguros. Celebrando la diversidad de personalidades, podemos crear un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos los niños.

2. Déjele hablar por sí mismo.

Es importante permitir que los niños decidan si quieren hablar o no y no forzarlos. Los padres pueden mostrarles cómo relacionarse socialmente y no enfocarse solo en su actitud. Si no responden a una pregunta, es mejor seguir adelante sin presionarlos.

3. No lo haga sentir mal.

No se recomienda presionar a un niño tímido para que responda y evitar compararlo con otros niños, ya que esto puede hacerlo sentir más cohibido, descalificado e inseguro. Cada niño es diferente y compararlos puede ser humillante.

4. No lo deje en evidencia.

No es necesario etiquetar a un niño como “tímido” y hacer que lo porte como un estigma ante los demás. Llamar la atención o ser el foco de atención puede ser angustiante para un niño tímido, pero ser tímido es una forma de ser tan válida como cualquier otra.

5. Permita que escoja sus actividades.

Llenar la agenda del niño con muchas actividades no siempre ayuda a los niños tímidos a socializar si prefieren controlar su tiempo libre. Los niños necesitan amor, apoyo y reconocimiento por sus logros. Es importante motivarlos a interactuar, pero sin presionarlos.