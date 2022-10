No dé sus alimentos por garantizados

La comida une a las personas en una gran variedad de formas, desde reuniones familiares hasta primeras citas.

¡Todos tienen una comida favorita! Pizza, pasta, pasteles... Tantos platos e ingredientes increíbles están disponibles para disfrutar todos los días. Eso sí, esto solo cuenta para quienes somos más afortunados.

Existen millones de personas que pasan hambre en el mundo y que apreciarían un plato de comida.

Y si bien esta situación no es realmente la culpa de los ciudadanos “comunes y corrientes”, el Día Mundial de la Alimentación no se trata solo de celebrar la increíble comida que las personas tienen el privilegio de disfrutar, sino también de poner el foco sobre quienes no tienen ese privilegio: el hambre es un problema masivo en varios países y debemos hacer más para crear conciencia y combatir este problema.

El Día Mundial de la Alimentación también se puede aprovechar para crear conciencia sobre las dietas saludables y lo que necesitan los cuerpos.