No deje que sus hijos prueben estos cinco retos peligrosos de TikTok

En días pasados, Archie Battersbee fue desconectado tras ser diagnosticado con “muerte cerebral” por los médicos del Royal London Hospital en Whitechapel, Londres. Los especialistas recomendaron que se apagara su soporte vital y así, Archie dejó este mundo.

Y aunque esta circunstancia causa dolor, quizá lo más impactante es lo que rodea a esta muerte: el niño de 12 años estaba participando en el reto viral de TikTok “Blackout”.

Muchos niños han perdido la vida a causa de los videos de “Blackout Challenge” que continúan difundiéndose y si bien el caso de Archie ha causado revuelo, los expertos alertan que es poco probable que sea el último.

Ya Joshua Haileyesus, en Colorado, Estados Unidos, había fallecido en marzo pasado por este mismo reto.

La psicóloga Amalia Rueda explica que es muy difícil pedirle a un niño, niña o adolescente que no caiga en estos retos si en familia las redes sociales mandan. “Si un joven ve que sus padres pasan gran parte de su tiempo en redes, cómo no querrá hacer lo mismo, cómo no querrá hacer parte de lo que está sucediendo”, afirma.

Por su parte, el sociólogo Camilo Cifuentes señala que “los retos de TikTok involucran no solo a los jóvenes, también a la sociedad y al sistema, que se ha rendido ante los llamados genios de la tecnología, dueños absolutos de internet a través de las redes sociales y que actúan diseñando aplicaciones y contenido que no tienen un control ni legislación”.

A continuación, los retos más temibles de la plataforma TikTok.