“No era sencilla la relación”: hermano de Colmenares confronta a su mamá tras revelarse libro sobre Luis Andrés

Jorge Colmenares, actual concejal de Bogotá, abordó temas personales que rara vez se habían discutido públicamente. Habló sobre cómo vivió la difícil separación de sus padres, la cual tuvo lugar mientras él estaba en España. La noticia de que sus padres ya no vivían juntos le afectó profundamente, desmoronando la imagen de una familia unida que había construido en su infancia.

El libro “Mi viacrucis,“ escrito por su madre Oneida, se convirtió en un catalizador para que Jorge pudiera entender mejor los sentimientos que su madre había guardado durante el proceso de su hermano. Jorge reveló que fue un momento duro ver cómo su mamá había mantenido en silencio tantos sentimientos, lo cual en muchos casos él no había notado. Tanto él como su padre se mantuvieron al margen de la creación de este libro, respetando la decisión de Oneida de contar su historia.

En la entrevista, Jorge también compartió sus emociones respecto al ausentismo de sus padres durante 12 años mientras se enfocaban en el proceso de su hermano, Luis Andrés. Estos obstáculos y el proceso de duelo por la pérdida de su hermano se volvieron especialmente complicados para él, ya que en muchos casos no podía expresar su tristeza o desconsuelo.

Luis Andrés Colmenares, un estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, falleció en circunstancias aún no esclarecidas en el Parque El Virrey, en Bogotá, el 31 de octubre de 2010. Su caso se convirtió en uno de los más mediáticos y controvertidos en Colombia durante la última década.

Le puede interesar: Caso Colmenares: Tribunal ordena fin al proceso contra exfiscal González

Jorge Colmenares también compartió la reacción de su padre ante las revelaciones de Oneida en su libro. Su padre leyó el libro completo y, aunque en muchos casos difiere en su percepción, respeta lo que cada uno hace. La separación de sus padres no fue fácil para él, y descubrir sentimientos que su madre no les había contado fue sorprendente, pero su respeto hacia su madre es total. Jorge describió cómo la relación familiar no fue sencilla y cómo el carácter de su padre se endureció con el tiempo debido a las pérdidas que había experimentado.