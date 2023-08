No es la primera vez que Pipe Bueno es infiel: todos los “cachos” que le habría puesto a Luisa W

El cantante y compositor colombiano de música popular, Pipe Bueno, se ha visto envuelto en un nuevo escándalo de infidelidad. Según se ha difundido en las redes sociales, el artista habría sido infiel a su esposa, Luisa Fernanda W, una influencer y cantante, con una exparticipante de MasterChef, Daniela Tapia.

Esta no es la primera vez que Pipe Bueno es acusado de infiel. En 2020, se filtró un video en el que se le veía bailando de forma muy cariñosa con una mujer que no era su esposa. En ese momento, el cantante negó las acusaciones y afirmó que el video fue editado y que no estaba teniendo una aventura.

En 2022, se publicó un audio en el que se le escuchaba hablando con otra mujer sobre una supuesta infidelidad. Pipe Bueno también desmintió las acusaciones y dijo que el audio fue sacado de contexto y que no estaba hablando de una infidelidad, sino de un tema musical.