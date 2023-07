$!¡No le huya a los tacones! Conozca cómo usar los adecuados para sus pies

Los tacones son de esas prendas de amores y odios en el clóset de la mujer. Por un lado, algunas los aman porque les ayudan a verse más altas, estilizadas y son el complemento perfecto para muchos looks, pero por otro lado, en algunas ocasione, no son la opción más cómoda y más allá del malestar del momento, no se puede desconocer que a la larga podrían generar afectaciones en la salud.

Pero si usted es de las que disfruta luciendo unos lindos tacones, ¡tranquila! Sí se puede hacer, aunque lo ideal es que primero se fije en una serie de aspectos para que esto no se le convierta en una tortura. Acá le dejamos una guía básica con 5 puntos para que tenga en cuenta a la hora de escoger este tipo de calzado.

Pilas con la suela