¡No olvide estirar! Flexibilidad y prevención de lesiones son algunos de los beneficios

Comencé a asistir a clases de stretching una vez a la semana desde hace dos meses. En poco tiempo mi cuerpo ha comenzado a sentirse diferente: tengo más agilidad, me siento más flexible y tengo menos dolores corporales (a excepción del molimiento de los músculos). También me siento más enérgica y cada vez me cuesta menos hacer las posiciones difíciles en las clases. Estos son apenas algunos de los beneficios de estirar regularmente.

El estiramiento hace parte de muchas rutinas integrales de ejercicio y de programas de rehabilitación. Es una manera de aliviar la tensión muscular y mejorar la flexibilidad. De hecho, la investigación Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review, publicada en el Journal of Sports Science & Medicine evidenció que estirar regularmente el cuerpo incrementa la amplitud del movimiento en las articulaciones.

Le puede interesar: Ana del Castillo por poco y se 'agarra' con un ‘agente de tránsito’ en broma que se hizo viral

Estirar el cuerpo también reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares. El artículo To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance, publicado en la misma revista científica, encontró que el estiramiento regular antes y después del ejercicio disminuye la incidencia de lesiones deportivas en un grupo de corredores.

Un estiramiento regular también reduce el dolor muscular y mejora la postura en personas que tengan problemas posturales. Además, estirar los músculos tensos aliviana la tensión acumulada y reduce la incomodidad.

En términos de salud mental, también favorece a las personas. Estirar el cuerpo trae beneficios psicológicos como reducción de estrés y mejora el bienestar emocional en adultos sedentarios.

Según la Mayo Clinic una mayor flexibilidad trae beneficios como mejorar el rendimiento en las actividades físicas, disminuir el riesgo de lesiones, permitir que las articulaciones se muevan con toda su amplitud de movimiento, aumenta el flujo sanguíneo en los músculos, permite que los músculos trabajen de manera más eficaz y mejora la capacidad para hacer actividades diarias.

Para comenzar a ver los resultados se deben hacer estiramientos regulares, al menos dos o tres veces a la semana. Aunque sea entre 5 y 10 minutos de estiramiento al día, pueden ser útiles.

Lea también: Pasajero con diarrea obligó a aterrizar de emergencia un avión: había “peligro biológico”

Tener precaución

No todas las personas pueden estirar sin consultar al médico. Si se tiene una afección crónica o una lesión, se deben ajustar las técnicas de estiramiento. Por ejemplo, si tiene una distensión muscular, estirar el músculo podría causar más daño.

Es importante asistir al médico o al fisioterapeuta si se tiene algún dolor corporal, para así evaluar los posibles riesgos al momento de estirar el cuerpo.