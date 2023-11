“No podía lidiar con la pandemia, la alcaldía y un duelo”: Claudia López rompió en llanto en entrevista

A principios de 2021, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa, la senadora Angélica Lozano, enfrentaron uno de los momentos más difíciles de su matrimonio: la pérdida de su bebé. En una entrevista con el programa “Los Informantes” de Caracol Televisión, la mandataria reveló detalles de este doloroso episodio. Romió en llanto al expresar cómo vivió ese momento.

Claudia López compartió que siempre había soñado con formar una familia, pero creía que al asumir la Alcaldía no podría lograrlo. Fue Angélica Lozano quien la convenció de que era posible combinar ambas responsabilidades.

“Yo de hecho le dije: ‘Angélica, yo no me quiero lanzar a la Alcaldía porque no se puede tener todo en la vida. O tenemos este trabajo o tenemos una familia’. Angélica me dijo: ‘Ay, Claudia, por favor, todas las mujeres de Colombia trabajan y son mamás. Este es un trabajo, será un trabajo muy difícil, pero igual vamos a trabajar y vamos a tener nuestra familia’”, recordó Claudia López.